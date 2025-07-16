Врач из Балашихи получила нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе состоялась церемония вручения нагрудного знака «Отличник здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Высокую награду получила Ульяна Мамедова, врач акушер-гинеколог высшей категории, посвятившая своей профессии почти два десятилетия.

Награду вручала главный врач центра Ольга Серова, которая подчеркнула профессионализм Ульяны Мамедовой, ее значительный вклад в развитие учреждения и доверие, которое она заслужила у пациентов. За 19 лет работы, 17 из которых прошли в Балашихе, Ульяна Мамедова помогла появиться на свет множеству малышей, проявляя высокий уровень мастерства, заботу и чуткость к каждой роженице.

«Эта награда — результат работы всей нашей команды. Для врача нет ничего ценнее призвания и благодарности пациентов. Я искренне благодарю своих коллег за поддержку», — отметила Ульяна Мамедова.

Знак «Отличник здравоохранения» вручается за выдающиеся профессиональные достижения, добросовестный труд, внедрение современных методов лечения и вклад в подготовку медицинских специалистов. Для получения награды необходимо иметь стаж в здравоохранении не менее 15 лет, включая минимум три года в этом медицинском учреждении.