Врач-гинеколог Екатерина Ткаченко пополнила штат поликлиники в Люберцах

В поликлинике № 3 Люберецкой больницы в поселке ВУГИ начала прием новый врач-гинеколог Екатерина Ткаченко. Она окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и получила целевое направление в ординатуру по акушерству и гинекологии от Люберецкой больницы.

Первый профессиональный опыт она приобрела еще во время учебы, работая в роддоме. Это позволило молодому специалисту не только освоить практические навыки, но и познакомиться с широким спектром заболеваний, научиться их диагностировать и лечить.

«Прежде всего я хочу быть для женщин другом, которому можно все рассказать. Чтобы они понимали, что гинеколог — это врач, к которому всегда можно прийти со своей проблемой, не стесняясь. Многие боятся боли, неприятных ощущений или того, что доктор не услышит главное. А мне хочется, чтобы мои пациентки доверяли мне самое ценное — свое женское здоровье», — подчеркивает Екатерина Ткаченко.

С приходом молодого специалиста в поликлинике теперь работают пять врачей-гинекологов. Записаться на прием к любому из них можно самостоятельно через личный кабинет на портале «Госуслуги», по телефону 122 или с помощью инфомата в поликлинике.