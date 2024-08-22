Врач Дмитрий Каспарянц из Мытищ получил сертификат на льготную ипотеку

В Доме Правительства Московской области 34 медицинским специалистам региона торжественно вручили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Свой документ получил и врач ультразвуковой диагностики Мытищинской больницы Дмитрий Каспарянц. В прошлом году мужчина переехал в Мытищи из Калининграда. Семья Дмитрия снимает квартиру и получает компенсацию 20 тысяч рублей за аренду.

«Не в каждом регионе есть такие программы. Очень рад и признателен за такие меры поддержки от государства. В ближайшее время начнем выбирать квартиру», — рассказал врач.

Напомним, по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2016 году запустили программу «Социальной ипотеки». Более 90 медиков Мытищинской больницы стали обладателями сертификатов на приобретение квартиры. Благодаря программе специалистам от Московской области выплачивают половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Затем каждый месяц в течение 10 лет им перечисляют компенсацию суммы основного долга. Таким образом, получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту. О других мерах поддержки медицинских работников в Подмосковье можно узнать на сайте.

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