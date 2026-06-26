VR-тренажер для школьников из Подмосковья стал лауреатом национальной премии

VR-тренажер «Мир безопасных дорог», разработанный ГК «Урбантех» совместно с Минтрансом Подмосковья, стал лауреатом национальной программы «Лучшие ESG проекты России» в номинации «Технологии в образовании». Премия отмечает наиболее эффективные практики в сфере социальной ответственности и устойчивого развития.

Тренажер был разработан специально для обучения детей правилам дорожного движения через геймификацию и практику. Он построен с учетом типовых маршрутов детей и предлагает пройти три сценария: от дома в школу, из школы в парк и обратно домой. Прохождение всех трех сценариев занимает всего 15 минут.

Дополнительным вовлекающим элементом проекта стал робот-наставник и символ безопасных дорог Подмосковья — Семафор. Он показывает последствия ошибок и объясняет, как правильно действовать в дорожных ситуациях. В виртуальной реальности также воссозданы узнаваемые объекты и транспортная инфраструктура Московской области: автобусы, такси, патрульные машины, улицы, парки и другие элементы городской среды.

«Мы рады, что VR-тренажер, разработанный вместе с нашими партнерами ГК „Урбантех“, вошел в число лучших ESG проектов России», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По словам директора по стратегическим коммуникациям ГК «Урбантех» Константина Агуреева, проект стартовал в мае и уже охватил 7 округов. До конца года планируется провести занятия в большинстве муниципалитетов региона. А в те образовательные учреждения, где уже есть необходимое оборудование, будет передано программное обеспечение тренажера для самостоятельного использования в учебном процессе.

Подробнее о VR-тренажере по изучению ПДД «Мир безопасных дорог» можно узнать по ссылке: [Подробнее о VR-тренажере по изучению ПДД «Мир безопасных дорог»](https://).

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.