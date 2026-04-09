VPG LaserONE представила лазерные источники на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики — 2026»

Компания VPG LaserONE, входящая в кластер «СФ Тех» ГК Softline, продемонстрировала свои разработки на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2026». Продукция предприятия может заменить импортное оборудование в микроэлектронике, аддитивном производстве и прецизионной обработке материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Президент компании VPG LaserONE Николай Евтихиев отметил: «„Фотоника. Мир лазеров и оптики-2026“ — ключевая площадка для демонстрации импортозамещающих разработок в области лазерных технологий».

Среди представленных разработок — лазерный источник GLPN-5-150-30, разработанный для решения сложных задач импульсной обработки материалов. Изделие генерирует излучение в зеленом спектре (532 нм) с энергией импульсов до 5 мДж и средней мощностью 30 Вт. Длительность импульсов — до 150 нс — позволяет минимизировать зону термического влияния, что важно при работе с компонентами микроэлектроники.

Также были представлены универсальные непрерывные одномодовые лазеры видимого диапазона серии VLM. Они используются для задач от фундаментальной науки до высокоточных аддитивных процессов. Приборы охватывают длины волн от 355 до 775 нм. Ключевое отличие от зарубежных аналогов — отсутствие необходимости в жидкостном охлаждении и способность работать в расширенном диапазоне температур.