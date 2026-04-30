Возведение подпорных стен начали на строящемся путепроводе в Мытищах

Уровень готовности путепровода в Мытищах, который будет располагаться на пересечении Волковского шоссе и улицы, достиг 10%. Новую дорогу в округе планируют запустить в эксплуатацию во втором квартале 2028 года.

Сейчас рабочие проводят устройство свайного основания, разработку траншей и котлованов, а также перенос и переустройство инженерных коммуникаций.

Основные характеристики проекта включают в себя общую длину с подходами, составляющую около 1,9 километра, длину самого путепровода в 320 метров, наличие четырех полос для движения, строительство двух надземных пешеходных переходов, реконструкцию кольцевого пересечения и организацию бессветофорного движения на путепроводе.

Министр транспорта Московской области Марат Сибатулин отметил, что основные усилия в настоящее время сосредоточены на возведении подпорных стен, всего будет построено четыре таких стены, и на двух из них работы уже ведутся. 23 рабочих, шесть инженерно-технических специалистов и 15 единиц техники задействованы на строительной площадке.