Возможности ранней диагностики онкозаболеваний при помощи ИИ расширили в Реутове

Центр амбулаторной онкологической помощи в городском округе Реутов активно внедряет новые технологии для раннего выявления онкологических заболеваний, что позволяет значительно повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов. Особое внимание уделяется диагностике рака молочной железы — наиболее распространенного онкологического заболевания у женщин.

В 2024 году благодаря использованию искусственного интеллекта для анализа маммографий удалось выявить заболевание на ранней стадии в 83% случаев. У 8% пациенток были диагностированы формы рака без метастатического потенциала, что позволило провести щадящие операции без значительных последствий для здоровья.

Значительные успехи достигнуты и в диагностике других видов рака. На базе Центра создано специализированное отделение для эндоскопических исследований и флуоресцентной диагностики. Это позволило повысить частоту раннего выявления рака желудка (53%) и толстой кишки (44%). Новейшие методы помогают обнаруживать опухоли на таких стадиях, когда стандартные визуализационные технологии ещё неэффективны, что делает возможным проведение минимально инвазивных операций.

В ближайшее время Центр планирует запуск программы по раннему выявлению центрального рака лёгкого с использованием видеоэндоскопии и флуоресцентной подсветки.

Медики подчеркивают: даже самые современные технологии бессильны, если пациенты пренебрегают своим здоровьем. Рак на ранних стадиях часто протекает без симптомов, поэтому регулярные профилактические обследования — залог успешного лечения. Жители Реутова могут пройти диспансеризацию в городских поликлиниках по предварительной записи в любой будний день.