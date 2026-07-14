Подмосковный волонтер Анна Прибылова уже несколько лет регулярно проводит субботники и экологические акции. В феврале 2024 года девушка стала координатором региональной делегации волонтеров, направленной для очистки берегов Анапы от мазута. Анна рассказала, как стать волонтером, и какие неочевидные плюсы есть у добровольческой деятельности.

С 2022 года Анна занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО вместе со своей командой в рамках проекта «Доброе дело». Также девушка проводит мероприятия для семей военнослужащих.

«Волонтер — это не просто человек, которые помогает. Это состояние души. Каждый, кто хочет помочь, может помочь. Стать волонтером может любой желающий от семи лет», — сказала она.

Волонтеры работают по разным направлениям: помогают бойцам СВО, пенсионерам, людям в трудной жизненной ситуации, а также животным.

Работы в команде позволяет найти новых друзей и увлечение.

«Это не просто помощь, это возможность развиваться, найти себе новых знакомых, друзей. Это возможность найти себе увлечение, возможность профориентационной деятельности. Помогая в мероприятиях, ребята понимают, кем хотят быть дальше», — добавила Анна.

Присоединиться к команде могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе.