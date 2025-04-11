Возложение цветов к 9 Мая пройдет у 166 мемориалов и обелисков в Одинцове

В Одинцовском городском округе насчитывается 166 мемориалов, обелисков, памятников и мемориальных досок. В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне к каждому из них будут возложены цветы.

Торжества пройдут во всех территориальных управлениях. Самые масштабные запланированы у Вечного огня и на Центральной площади в Одинцове, у Мемориала Славы в Звенигороде, а также в парках муниципалитета. Меры безопасности, предпринимаемые во время праздников, обсудили в администрации Одинцовского округа на заседании Антитеррористической комиссии.

Основные праздничные мероприятия пройдут в округе с 3 по 11 мая. В эти дни специально созданные агитбригады проедут по дворам домов, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны, с музыкальными поздравлениями. В Волейбольном центре 8 мая запланирован торжественный прием главы муниципалитета с обширной концертной программой. В День Победы, 9 мая, торжества охватят всю территорию Одинцовского округа, включая Одинцово, Звенигород, Голицыно и Кубинку.