Акция памяти ко Дню Неизвестного Солдата прошла в Богородском округе

День Неизвестного Солдата прошел в Богородском округе. На воинском участке неопознанных солдат Богородского кладбища к обелиску «Скорбящая мать» возложили цветы члены «Боевого братства» и сотрудники администрации.

Ежегодно 3 декабря чествуют тех, кто отдал жизнь за Родину. На Богородском кладбище у обелиска павшим защитникам Отечества возложили цветы. В памятном мероприятии приняли участие заместитель главы Богородского городского округа Олег Шойко, а также общественная организация Богородское окружное отделение «Боевое братство» и его руководитель Александр Хатин.

На Богородском кладбище захоронены останки 134 военнослужащих, погибших в локальных воинах, из них опознать смогли лишь 37 бойцов. Жители Богородского округа вспоминают подвиг участников Великой Отечественной войны и тех героев, которые сражались за Россию в других военных конфликтах. Мы не знаем их имена, но память о них живет в наших сердцах. На их примере воспитываются новые поколения жителей округа и региона.

3 декабря — это важная дата в нашей истории, которая напоминает о самопожертвовании погибших на полях сражений воинов, защищавших Родину. Именно в этот день, в 1966 году, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».