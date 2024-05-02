Воздушный патруль поможет защитить леса Подмосковья от пожаров | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:15 Воздушный патруль поможет защитить леса Подмосковья от пожаров

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Авиамониторинг — один из наиболее эффективных методов обнаружения возгораний. С увеличением класса пожарной опасности в лесах Подмосковья задействуют самолеты Cessna-182/172. Они помогают оценить обстановку с воздуха.

«В апреле налет составил 30 часов. Основные полеты проводились над территориями лесничеств, наиболее сложных в пожарном отношении. Именно здесь в прошлые годы отмечено наибольшее количество возгораний», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Авиапатрулирование проводится с участием летчиков-наблюдателей и запланировано по трем основным маршрутам и одному дополнительному — на случай высокой пожарной опасности. Общая площадь авиамониторинга составляет 875,4 тысячи гектаров.

По данным на 2 мая в Московской области потушили 12 лесных пожаров на общей площади 11,1 гектара. Все ониы возникли по вине местного населения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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