Востряковский лицей № 1 в Домодедове капитально отремонтируют к сентябрю

Востряковский лицей № 1 в микрорайоне Авиационном в Домодедовеке капитально отремонтируют к сентябрю. Та мобновят окна, входные группы, коммуникации, фасад и кровлю.

Работы в лицее на площади Гагарина уже стартовали. Готовность плана оценили в 25%.

Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас подрядчик выполняет кровельные, фасадные и отделочные работы, а также монтирует окна.

Площадь здания составляет 6,6 тысячи квадратных метров. Там также обустроят входные группы, заменят все окммуникации и сантехническое оборудование. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».