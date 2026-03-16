Восстановление усадьбы писателя Телешова началось в Люберцах

Первый субботник на территории объекта культурного наследия «Дача писателя Николая Дмитриевича Телешова» прошел 14 марта в поселке Малаховка. Инициаторами выступили студенты и сотрудники Московской государственной академии физической культуры.

К инициативе присоединились неравнодушные местные жители. Участники расчистили территорию усадьбы, положив начало ее возрождению. В территориальном управлении «Малаховка — Красково» поблагодарили всех, кто поддержал идею сохранения культурного наследия.

Усадьба связана с именами известных русских писателей. Николай Телешов и его супруга приобрели имение у запруды на реке Македонка в 1902 году. Место называли «Озеро». В разное время здесь гостили участники литературного кружка «Среда» — Леонид Андреев и Александр Куприн. Для Ивана Бунина в усадьбе была предусмотрена отдельная комната.

По инициативе Телешовых в Малаховке открылась первая в России деревенская гимназия. Сейчас в этом здании располагается школа № 48.