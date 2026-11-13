Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход восстановительных работ в доме № 4, корпус 1, на улице Летчика Ларюшина, поврежденном при атаке БПЛА. Ремонт в пострадавших квартирах планируют завершить до 27 декабря.

Самой сложной задачей стало восстановление фасадной плиты. Беспилотник попал в квартиру на 15-м этаже, над которой расположены еще десять этажей. Потребовалось провести экспертизу и правильно рассчитать нагрузку, чтобы конструкции здания ничего не угрожало. Строители компании «ПИК» применили современные технологии, позволившие в кратчайшие сроки восстановить поврежденную стену. Ранее специалисты заменили более 500 поврежденных стеклопакетов и привели в порядок подъезд.

«Сейчас капитальный ремонт ведется в четырех квартирах. В самой пострадавшей — квартире № 146 — уже восстановили поврежденные межкомнатные стены, приступили к внутренней отделке. Напомню, все работы финансируются и выполняются группой компаний „ПИК“», — отметил Владимир Волков.

Ремонт в квартирах планируют завершить до 27 декабря, чтобы жители смогли встретить Новый год в своих домах. Ход восстановительных работ находится на контроле администрации округа.