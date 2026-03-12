Воспитательно-образовательный комплекс откроют в Люберцах в 2027 году

Строительство комплекса в составе школы на 1500 мест и детского сада на 200 мест продолжается в поселке Октябрьский. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

По словам главы округа Владимира Волкова, сейчас рабочие ведут армирование стен и колонн блока № 6, бетонируют плиты перекрытия блока № 8 и кладут наружные стены. Новый образовательный центр возводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В здании предусмотрят современные учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, пищевой и медицинский блоки, а также библиотечно-информационный центр. В детском саду будут групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными площадками. На территории появятся спортивные и игровые площадки.

Также в планах на 2026 год — завершить строительство трех школ, поликлиники со станцией скорой помощи, двух детских садов, двух воспитательно-образовательных комплексов, а также капитально отремонтировать шесть объектов.