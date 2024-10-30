Воспитателю из Котельников присвоили почетное звание заслуженного работника
Звания «Заслуженный работник образования Московской области» удостоилась Наталья Гусева. Награду ей вручила заместитель главы городского округа Котельники Елена Дорошенко.
Наталья Гусева получила высшее образование в Московском государственном педагогическом открытом университете. Уже она 38 лет трудится в детском саду «Маргаритка», 28 из них — старшим воспитателем. Специалист постоянно повышает свою квалификацию на различных курсах.
Елена Дорошенко поздравила педагога с таким высоким достижением и отметила ее огромный вклад воспитание и образование юных жителей муниципалитета.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.
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