Воспитателю из Котельников присвоили почетное звание заслуженного работника

Наталья Гусева получила высшее образование в Московском государственном педагогическом открытом университете. Уже она 38 лет трудится в детском саду «Маргаритка», 28 из них — старшим воспитателем. Специалист постоянно повышает свою квалификацию на различных курсах.

Елена Дорошенко поздравила педагога с таким высоким достижением и отметила ее огромный вклад воспитание и образование юных жителей муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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