Воспитатель из Мытищ стала победителем областного конкурса профмастерства

Региональный конкурс видеороликов педагогов и их наставников «Молодость и профессионализм» объединил 145 молодых специалистов и 135 кураторов из 37 муниципалитетов Подмосковья. В одной из номинаций победила воспитатель дошкольного отделения «Дельфин» гимназии № 1 Юлия Шелягина из Мытищ.
Состязание молодых педагогов провели по пяти ключевым направлениям дошкольного образования. Юлия Шелягина из Мытищ лидировала в номинации «Познавательное развитие. Формирование элементарных математических представлений».
Отметим, что такие конкурсы помогают педагогам проявить свое мастерство, продемонстрировать лучшие образцы сврей работы, поделиться опытом друг с другом, укрепить профессиональные связи. Победы таких талантливых специалистов, как Юлия Шелягина, становятся примером интеграции творческих идей и современных технологий в процесс воспитания юных жителей страны.
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