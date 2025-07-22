Воспитанница школы искусств из Одинцова победила на вокальном конкурсе

Мари Авакян стала лауреатом первой степени степени на XI Международном конкурсе юных вокалистов имени Елены Образцовой. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге. Под руководством своего педагога Карины Мерабовой Мари удалось показать наилучший результат и обойти 46 конкурсантов из всей России.

Конкурс стал не только проверкой мастерства, но и ярким подтверждением таланта и трудолюбия Мари. Девушка впечатлила жюри своим голосом и артистизмом, и это позволило ей не только занять первое место, но и получить специальный приз за право выступить на фестивале классического искусства «Дети в мире оперы».

На гала-концерте в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, где также выступали другие лауреаты конкурса, Мари исполнила романс Даргомыжского «Девицы-красавицы». Ее выступление под аккомпанемент пианистки Марии Черновой запомнилось зрителям благодаря интерпретации и глубокому личному эмоциональному наполнению.

Мари Авакян начала свою музыкальную карьеру в раннем возрасте. Ее репертуар включает как классические произведения, так и современные композиции. Девушка активно участвует в концертах, мастер-классах и конкурсах, что способствует ее профессиональному росту и развитию.