Воспитанница музыкальной школы в Люберцах победила во всероссийском конкурсе

Воспитанница люберецкой детской музыкальной школы стала лауреатом I степени Всероссийского конкурса «Рождественские встречи — 2025». В фестивале приняли участие более 100 человек.

София Спицкая обучается хоровому и эстрадному вокалу в структурном подразделении детской музыкальной школы № 2. Девочка приняли участие в фестивале «Рождественские встречи — 2025».

«Фестиваль-конкурс „Рождественские встречи“ проходил при поддержке Министерства культуры России и государственного портала „ПроКультура“. София Спицкая, которая занимается у педагога Аллы Зеленчук, стала обладателем диплома лауреата I степени. Пусть эта победа станет началом большого творческого пути», — сказала Татьяна Матвеева.

Фестиваль-конкурс проводился с 5 по 26 января в нескольких номинациях: вокал, художественное слово, хореографическое искусство, театр и цирковое искусство. В нем приняли участие более 100 человек из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Германии.