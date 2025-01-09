Воспитанница Дворца творчества в Лобне победила на всероссийском фестивале

Учащаяся объединения «Ярмарка мастеров» Алена получила диплом победителя Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она занимается во Дворце творчества «Планета талантов» под руководством Марины Васильевны Назаровой.
Воспитанница объединения «Ярмарка мастеров» победила в направлении «Декоративно-прикладное творчество». Организаторы поздравили участницу и пожелали творческих успехов.
Дворец творчества «Планета талантов» располагается в доме № 9 на улице Победы. Здесь занимаются более 1400 детей и подростков от трех до 18 лет. Они регулярно становятся призерами и победителями конкурсов различного уровня.
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