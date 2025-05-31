Воспитанников и тренеров Центра детско-юношеского спорта наградили в Мытищах

В мае в спортивных школах городского округа Мытищи традиционно проходят торжественные выпускные вечера. В молодежном центре «Импульс» чествовали тренеров, лучших учеников и тех, кто в этом году покидает «Центр детско-юношеского спорта».

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Дмитрий Герман поздравил ребят и пожелал им не останавливаться на достигнутом. Лучшим атлетам, борцам, футболистам и их тренерам вручили грамоты, медали и кубки. Также отметили и администраторов спортшколы.

В «Центре детско-юношеского спорта» занимаются свыше 1200 воспитанников. Ребята занимаются футболом, футзалом, боксом, кикбоксингом, карате, дзюдо, самбо, вольной и греко-римской борьбой, универсальным боем и пауэрлифтингом. За сезон там подготовили 33 кандидата в мастера спорта, пять мастеров спорта и одного заслуженного мастера спорта Российской Федерации. Спортивные и юношеские разряды получили свыше 130 человек. На состязаниях разного уровня воспитанники выиграли 422 медали. В состав сборных России вошли 34 спортсмена.