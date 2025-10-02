Воспитанников детских школ искусств наградили грантами главы Королева

В Центральном дворце культуры имени Михаила Калинина в Королеве прошла церемония вручения победителям гранта главы городского округа. По итогам работы экспертного совета награду получили 10 воспитанников Детской школы искусств, Детской хоровой школы «Подлипки» имени Бориса Толочкова и Детской музыкальной школы микрорайона Юбилейный.

В конкурсном отборе приняли участие 22 кандидата, имеющие дипломы победителей международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей. Каждому победителю вручили денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Эти средства помогут ребятам развивать свои таланты и реализовывать новые творческие проекты.

Глава городского округа Королев Игорь Трифонов поздравил победителей и поблагодарил педагогов за их труд.

«Город должен знать тех, кто вдохновляет, кто творит и созидает», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что в учреждениях искусств Королева обучаются порядка 2,5 тысяч детей. Большинство из них осваивают предпрофессиональные программы. В прошлом году воспитанники школ завоевали свыше 1200 призовых мест на различных конкурсах, в том числе более 550 наград на международной и всероссийской сценах.