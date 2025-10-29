Воспитанники творческих студий Воскресенска победили на международных конкурсах

Победителями сразу нескольких престижных состязаний стали ребята из Воскресенска. Они занимаются в местных творческих объединениях.

Юные артисты из хора «Глория» Детской школы искусств № 5 получили диплом лауреата второй степени международного вокально-хорового фестиваля-конкурса «Соловушки-2025». Он прошел в Чебоксарах.

Воспитанница вокального отделения Детской музыкальной школы № 2 Лилия Дунаева представила округ на открытом фестивале национальных культур «В братстве народов — сила России».

Ансамбль эстрадного танца Мaxi Dance победил на международном фестивале-конкурсе «Планета искусств». Ребята из Воскресенска стали дважды лауреатами I и II степеней и завоевали спецпризы. Также они получили приглашение на финал конкурса «Жемчужина востока» в Пекине.

Танцевальный коллектив «Ассорти» также дважды стал лауреатом первой степени на международном многожанровом фестивале-конкурсе творчества и искусств «Творческие люди» в Ногинске. Кроме того, сольное выступление Алины Козиковой заслужило звания лауреата I степени.