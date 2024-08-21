Воспитанники центра «Галактика» из Мытищ завершили сплав в Карелии

Воспитанники детско-юношеского центра «Галактика» из Мытищ вернулись с незабываемого водного похода по живописной реке Писта, расположенной в Карелии. Ребята преодолели сложный маршрут третьей категории сложности.

Участники получили массу ярких впечатлений от сплавов, ловли рыбы и приготовления наваристой ухи из свежевыловленной рыбы.

Руководители группы, Михаил Малинкович и Кирилл Епифанцев, отметили, что подопечные отлично справились со всеми вызовами, включая бурные потоки и пороги реки. Поход длился около трех недель, и юные туристы успели не только укрепить свою физическую форму, но и развить важные туристические навыки, такие как спортивное ориентирование, постановка палатки и спуск-подъем.

Сплавы стали отличной возможностью для воспитанников «Галактики» не только насладиться природой, но и научиться работать в команде, преодолевая трудности вместе.

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