Команда из Котельников стала призером областного турнира по вольтижировке

Воспитанники спортивной школы «Белка» из Котельников приняли участие в региональных и муниципальных соревнованиях по вольтижировке. Ребята показали достойные результаты, заняв призовые места в личных и командных зачетах.

В Раменском прошли соревнования, посвященные Дню народного единства. В зачете «дети» Михаил Дежин стал первым среди мальчиков, а Полина Трухина завоевала серебро среди девочек.

На муниципальном турнире «Кубок городского округа Люберцы» Алиса Алисова стала победителем в зачете «юноши». Среди «старших детей» золото у Евы Розановой, серебро у Линды Дмитриевой. В зачете «дети» Ольга Архипкина заняла второе место.

На Фестивале конного клуба «Каскад» участники соревновались на макете лошади. В парах победителями стали: Полина Филичкина и Варвара Ширшикова, Ева Розанова и Ольга Архипкина. В групповом зачете младший состав школы завоевал третье место.

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