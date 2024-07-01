Воспитанники спортшкол Одинцова сыграли с именитыми футболистами

Футбольный матч в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор» состоялся 29 июня на стадионе «Центральный» в Одинцове. Команда «Легенды футбола», в которой играли известные футболисты, такие как Александр Ширко, Егор Титов, Василий Иванов, Дмитрий Тарасов, Евгений Алдонин, Александр Самедов и вратарь Александр Филимонов, сыграла против команды Одинцовского округа.

Капитаном «Легенд футбола» был Дмитрий Аленичев — чемпион и обладатель Кубка страны в России и Португалии. Одинцовская команда состояла в основном из тренеров местных футбольных секций. Матч на «Центральном» стал уже четвертым в череде противостояния знаменитых футболистов и игроков Подмосковья. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов тоже присоединился к болельщикам и поздравил всех участников.

«Сегодня в Одинцово настоящий праздник спорта — на газон стадиона „Центральный“ выйдут легенды российского футбола. Это люди, на играх которых мы буквально росли, люди, за которых мы переживали, болели изо всех сил. Они укрепляли славу российского футбола. Миллионы россиян, целые поколения вовлеклись в этот замечательный вид спорта, вдохновлялись успехами, победами и яркими матчами», — заявил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Стоит отметить, что перед началом матча «Легенды футбола» провели мастер-классы для молодых футболистов из Одинцово, Звенигорода, Барвихи и других городов. Они вместе играли в детских командах, делились советами по тактике игры.

Обе команды показали высокие результаты. Егор Титов открыл счет на 7-й минуте, забив первый гол в ворота одинцовской команды. Но на 14-й минуте хозяева смогли отыграться, забив гол и сравняв счет. Когда пришло время второго тайма, команды продолжали активно атаковать, и в итоге «Легенды футбола» выиграли со счетом 5:2. Завершив матч, команды поблагодарили друг друга за игру и провели автограф-сессию с болельщиками.

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