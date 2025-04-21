Воспитанники спортивных школ в Дубне провели субботник на веломаршруте

Спортсмены в рамках акции «Мы за чистоту» провели субботник на веломаршруте «Дубненская кругосветка». Они убрали мусор и подготовили маршрут к старту нового сезона.

Спортсмены прибрались на двух локациях: от набережной до пересечения с дорогой и на участке от улицы Академика Балдина до Ратмина.

«Мусор находим. Не скажу, что много, но есть. Хотелось бы, чтобы его здесь не бросали, а увозили с собой. Для любителей прогулок и спортивного досуга „Дубненская кругосветка“ очень подходит: безопасно ездить с детьми, не надо переживать, что поедет машина», — отметила Мария Алагизова, начальник отдела ГТО спортивной школы «Дубна».

Протяженность «Дубненской кругосветки» — более 30 километров. Проект связывает парки и достопримечательности города в единое пространство. Трасса готова к старту велосипедного сезона. Уже 6 мая здесь проведут велопробег к 80-летию Победы.