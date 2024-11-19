Воспитанники семейного центра в Мытищах победили в кулинарном конкурсе

Воспитанники семейного центра «Мытищинский» стали победителями регионального кулинарного конкурса «Я могу». Они одержали победу над семью другими командами из социальных учреждений Подмосковья и заняли первое место.

София и команда семейного центра «Мытищинский» стали самыми лучшими, заняв первое место в региональном кулинарном конкурсе «Я могу». Они поразили жюри, в состав которого вошли профессиональные повара и кондитеры, своими кулинарными шедеврами. Юные повары из Мытищ приготовили на конкурсе рулет с овощами и курицей, закуску с рыбой и овощным салатом с курицей и моцареллой.

Воспитанники семейного центра из Мытищ получили диплом за лучший рецепт. София поделилась своей мечтой стать шеф-поваром.

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