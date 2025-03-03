Воспитанники Ногинской художественной школы стали иллюстраторами книги

Особое внимание на презентации уделили иллюстрациям, созданным учениками школы. Каждый из художников смог внести свой вклад в оформление увлекательных рассказов, что дало им возможность прикоснуться к миру литературы. Среди юных иллюстраторов оказались такие талантливые художники, как Светлана Леденева, Светлана Воронина, Мария Яневич, Мария Стеблева, Ксения Лифанова, Валерия Семенютина, Анна Семикова и Эвелина Шевченко. Обложку книги украсил рисунок Светланы Леденевой.



Преподаватель юных художников Марина Илюшина выразила гордость достижениями своих учеников. Начальник Управления культуры, Елена Дмитроченко и директор художественной школы Юлия Земская поблагодарили детей за их труд и креативность. Каждый участник получил экземпляр книги с автографом автора, а еще один был передан в библиотеку учреждения. Это событие обогатило культурную жизнь региона и подарило юным талантам уникальный опыт.