Воспитанники Ногинской художественной школы стали иллюстраторами книги

В Ногинской детской художественной школе состоялась презентация сборника рассказов «Счастливые истории», написанного членом Союза писателей России Александрой Мазуркевич. Мероприятие было организовано совместно с Управлением культуры Богородского округа и стало важным событием для воспитанников учреждения.
Особое внимание на презентации уделили иллюстрациям, созданным учениками школы. Каждый из художников смог внести свой вклад в оформление увлекательных рассказов, что дало им возможность прикоснуться к миру литературы. Среди юных иллюстраторов оказались такие талантливые художники, как Светлана Леденева, Светлана Воронина, Мария Яневич, Мария Стеблева, Ксения Лифанова, Валерия Семенютина, Анна Семикова и Эвелина Шевченко. Обложку книги украсил рисунок Светланы Леденевой.
Преподаватель юных художников Марина Илюшина выразила гордость достижениями своих учеников. Начальник Управления культуры, Елена Дмитроченко и директор художественной школы Юлия Земская поблагодарили детей за их труд и креативность. Каждый участник получил экземпляр книги с автографом автора, а еще один был передан в библиотеку учреждения. Это событие обогатило культурную жизнь региона и подарило юным талантам уникальный опыт.
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