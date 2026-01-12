Воспитанники музыкальной школы получили дипломы на Рождественском хоровом соборе в Люберцах

Коллективы детской музыкальной школы № 2 из Люберец успешно выступили на V Рождественском хоровом соборе. Все три ансамбля были отмечены дипломами фестиваля.

Вокальный ансамбль «Поющие сердца», а также хоры «Солнышки» и «Янтарь» представили программу рождественских произведений. Мероприятие состоялось 11 января в храме иконы Божией Матери «Воспитание». Руководит коллективами почетный работник образования РФ Елена Барышникова, концертмейстер — Анна Сурикова.

По словам директора школы, заслуженной артистки Московской области Татьяны Матвеевой, концерт создал атмосферу духовного единения.

«Слушатели, вдохновленные исполнением, аплодировали всем участникам», — отметила она.

Настоятель храма протоиерей Алексей Пшеничников поблагодарил юных музыкантов и их наставников. Он подчеркнул особую важность таких творческих встреч. Завершился собор совместным исполнением рождественской песни «Ночь тиха».