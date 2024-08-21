Патриотический квест провели для активистов молодежного центра в Дмитрове

Патриотический квест «Тропа» для детей и подростков провели в селе Семеновское. Организаторами и участниками стали активисты местного молодежного центра.

Участникам предстояло пройти пять этапов: «Партизанская тропа», «Переправа», «Противогаз», «Города-герои» и «Наша земля». Ребята успешно справились с заданиями, преодолевая испытания, разгадывая секретные шифры и ребусы.

Присоединиться к команде молодежного центра может любой желающий. Он работает по адресу: Дмитровский городской округ, село Семеновское, 98А. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (926) 727-26-38.

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