Воспитанники летнего лагеря побывали на исторической экскурсии по Реутову

Реутов присоединился к всероссийской акции «Культурная суббота. Краеведение». Музейно-выставочный центр организовал для детей из летнего лагеря при Молодежном культурно-досуговом центре экскурсию по городу.

Ребята познакомились с историей родного края, узнали о выдающихся личностях и памятных местах. Так, детям рассказали о князе Николае Маслове и его роли в развитии города, о хлопкопрядильной фабрике и о купеческой династии Мазуриных. Дети побывали на мемориале Славы и увидели колокол «Реут».

После мероприятия юные жители Реутова смогли по-новому взглянуть на знакомые улицы. Во время экскурсии дети не только расширили свой кругозор, но и почувствовали неразрывную связь с прошлым своего города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.