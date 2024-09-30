Воспитанники хоровой школы в Дубне выступили для делегаций из Индии и Китая

Детская хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна», давно ставшая визитной карточкой города, вновь подтвердила свой высокий статус на прошедшем концерте в Конгресс-холле. Под руководством заслуженного работника культуры России Ольги Мироновой воспитанники школы продемонстрировали свое мастерство перед более чем 200 гостями, среди которых были сотрудники ОЭЗ, участники акселерационной программы бизнес-инкубатора и жители города.

Концерт, ставший ярким завершением первого дня работы программы, собрал восторженные отзывы не только от местной публики, но и от гостей из Индии, Китая, Казахстана и других стран Шанхайской организации сотрудничества. Уникальная система музыкального образования, сложившаяся в школе за годы ее работы, принесла свои плоды: воспитанники неоднократно становились лауреатами и победителями международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Выступление хора оставило глубокое впечатление на всех присутствующих, подтвердив высокий уровень подготовки юных исполнителей и значимость школы для культурного имиджа города.

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