Воспитанники детских садов в Серпухове сдали нормы ГТО

Ребята из детских садов «Земляничка», «Кораблик», «Радуга» в Серпухове сдали нормы ГТО. Из 55 дошкольников — 31 получил золотой значок, а 24 — серебряный.

Малыши выполняли упражнения под руководством инструктора по физической культуре Светланы Чехулевой Светланы и представителей центра сдачи ГТО. Отличные показатели дошкольников гимназии № 1 — это не только заслуга самих ребят, но и результат кропотливой работы их педагогов.

Отметим, что занятия спортом учат детей дисциплине и навыку достигать поставленных целей. Сдача нормативов ГТО играет большую роль в воспитании подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе появятся новые физкультурно-оздоровительные центры, после реконструкции откроются два стадиона и Клинская школа олимпийского резерва.