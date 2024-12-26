Воспитанникам школы самбо в Люберцах вручили золотые знаки ГТО

Награждение юных спортсменов состоялось в гимназии № 56. Золотые знаки отличия ВФСК «ГТО» получили ребята из школы самбо «Борец».

Глава Центра тестирования ГТО городского округа Евгений Петров рассказал, что нормативы комплекса летом 2024 года успешно выполнили 22 воспитанника школы самбо. 17 из них получили золотые знаки отличия, а пятеро — серебряные.

Всего в школе самбо «Борец» занимаются этим видом единоборств около 200 спортсменов.

В программе «В вуз с ГТО», которая реализуется в муниципалитете, участвуют выпускники 11-х классов общеобразовательных учреждений Люберец. Выполнившие нормативы ГТО школьники получат дополнительные баллы, с которыми смогут поступить в выбранное ими высшее учебное заведение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.