Воспитанник Детской школы искусств в Люберцах стал лауреатом конкурса Кобзона

Воспитанник Детской школы искусств в Дзержинском городского округа Люберцы Дмитрий Шереверов стал дважды лауреатом IV открытого фестиваля-конкурса вокалистов имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона. Он занял первое место в номинации «Советская песня» и второе — в номинации «Патриотическая песня».
Конкурс проводили в четырех номинациях: «Эстрадно-джазовый вокал», «Академический вокал», «Советская песня» и «Патриотическая песня».
«От всей души поздравляем Дмитрия и его наставника Татьяну Андреевну Ларионову с победой! Желаем дальнейших творческих успехов, новых ярких побед и покорения самых высоких вершин музыкального Олимпа!» — говорится в Telegram-канале Детской школы искусств города Дзержинский.
Конкурс прошел при поддержке культурного фонда «Кобзон».
