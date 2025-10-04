Воспитанник Детской школы искусств в Люберцах стал лауреатом конкурса Кобзона

Воспитанник Детской школы искусств в Дзержинском городского округа Люберцы Дмитрий Шереверов стал дважды лауреатом IV открытого фестиваля-конкурса вокалистов имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона. Он занял первое место в номинации «Советская песня» и второе — в номинации «Патриотическая песня».