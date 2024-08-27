Восьмиметровый самовар в Мытищах украсили жостовскими мотивами

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

Самовар высотой восемь метров, расположенный на кругу между мира и Борисовка перекрасили. Теперь скульптуру украшают жостовские узоры.

Жостовская роспись — визитная карточка Мытищ. Поэтому одну из самых узнаваемых достопримечательностей округа покрыли именно этими народными мотивами. Идею реализовал художник Владимир Соколов — на это ушло у него две недели. Владимир Соколов не в первый раз расписывает городские пространства.

Самовар установили восемь лет назад. Тогда композицию посвятили картине Василия Перова «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы».

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