Восьмиметровый самовар в Мытищах украсили жостовскими мотивами

Самовар высотой восемь метров, расположенный на кругу между мира и Борисовка перекрасили. Теперь скульптуру украшают жостовские узоры.

Жостовская роспись — визитная карточка Мытищ. Поэтому одну из самых узнаваемых достопримечательностей округа покрыли именно этими народными мотивами. Идею реализовал художник Владимир Соколов — на это ушло у него две недели. Владимир Соколов не в первый раз расписывает городские пространства.

Самовар установили восемь лет назад. Тогда композицию посвятили картине Василия Перова «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы».

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