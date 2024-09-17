Восьмилетнего пациента с паховой грыжей спасли в клинике Рошаля в Красногорске

В детском госпитале Рошаля в Красногорске провели первую операцию. Врачи удалили восьмилетнему мальчику из Наро-Фоминска паховую грыжу.

Как рассказали в ведомстве, операцию провел руководитель отделения урологии-андрологии Федор Напольников. Мальчику удалили паховую грыжу справа. Юный пациент чувствует себя хорошо и будет выписан уже завтра.

Сегодня в клинике проведут еще 13 операций.

Ранее главный детский медцентр открыли президент Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Лучшие специалисты будут оказывать помощь самым юным пациентам. Учреждение оснастили самым современным оборудованием и вертолетной площадкой.

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