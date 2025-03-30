Восьми талантливым подросткам Подольска вручили первые паспорта

Глава Подольска Григорий Артамонов вручил паспорта восьми подросткам. Ребята уже успели заявить о себе в регионе, они серьезно занимаются спортом, увлекаются искусством и наукой, передают в администрации округа.

«Для каждого из них — это особенный день. Получение первого документа — это начало пути самостоятельных решений», — сказал Артамонов.

Все ребята талантливые и активные. Например, ученица лицея № 23 Татьяна Фомина занимается биологией и литературой. Также девушка играет на нескольких музыкальных инструментах.

«Для меня получение паспорта — шаг в новую взрослую жизнь. Я рада, что стала настоящим гражданином России», — поделилась школьница.

Глава пожелал ребятам успехов, верных друзей и надежных наставников, а также любящую семью. Также Григорий Артамонов поблагодарил родителей подростков и педагогов. Именно они с детства прививали им чувство любви к Родине, стремление к знаниям, веру в себя и помогали реализоваться.