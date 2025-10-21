Воскресенский регоператор собрал более 240 кг пластиковых крышек за сентябрь

Экологический автомобиль завершил очередной рейд по сбору пластиковых крышек в Воскресенском кластере. Объем собранного вторсырья в сентябре превысил 246 килограммов, сообщили в подмосковном министерстве по содержанию территорий.

Крышки от бутылок принимали во дворце культуры имени Воровского в Раменском. Там поставили контейнер-избушку, которому удалось привлечь немало внимания. Экологическую инициативу поддержали не только активисты, но и участники творческих коллективов, работники центра и простые жители города.

Экомобиль проехал и мимо школы № 13 в селе Власово. Там пластик собирали педагоги, ученики и их родители в течение восьми месяцев. За это время им удалось показать впечатляющие результаты.

Весь объем был отправлен на КПО «Восток». Процесс переработки на нем организован по замкнутому циклу, благодаря которому предприятия преобразуют крышки в полезные изделия и средства поддержки детских фондов.

В ведомстве отметили, что сбор крышек на территории Воскресенского кластера продолжается. Их можно оставлять в синих контейнерах для РСО, предварительно сложив в пятилитровую канистру от воды.