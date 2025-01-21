Воскресенский депутат получил награду главы округа «За отличие в труде»

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин провел очередное оперативное совещание. На нем депутату окружного совета Александру Смурову вручили почетную награду.

Знаком главы городского округа Воскресенск «За отличие в труде» отмечен инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений с многолетним стажем работы, заведующий хозяйством муниципального учреждения «Воскресенская недвижимость».

Александр Смуров удостоен этой награды за добросовестное выполнение должностных обязанностей, многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем.

Алексей Малкин назвал Александра Смурова человеком большой души и сердца. Глава городского округа пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни и семейного благополучия.