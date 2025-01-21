Воскресенский депутат получил награду главы округа «За отличие в труде»

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин провел очередное оперативное совещание. На нем депутату окружного совета Александру Смурову вручили почетную награду.
Знаком главы городского округа Воскресенск «За отличие в труде» отмечен инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений с многолетним стажем работы, заведующий хозяйством муниципального учреждения «Воскресенская недвижимость».
Александр Смуров удостоен этой награды за добросовестное выполнение должностных обязанностей, многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем.
Алексей Малкин назвал Александра Смурова человеком большой души и сердца. Глава городского округа пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни и семейного благополучия.
Регоператор Каширского кластера обновил баки еще на 70 контейнерных площадках
Появилось видео нападения медсестры на ребенка в кемеровской больнице
Мощи святого Спиридона Тримифунтского передали в Дубну на вечное поклонение
Центр дополнительного образования в Дубне капитально отремонтировали
Военные сбили восемь БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом
Слова священника Ткачева о наказании HIMARS за аборты прокомментировали в РПЦ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте