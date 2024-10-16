Солистки из Воскресенска стали лауреатами международного танцевального конкурса

Международный фестиваль «В душе моей — Россия» прошел в Ногинске. На нем успешно выступили представительницы Воскресенска, получившие заслуженные награды.

Фестиваль проводился уже в 13-й раз и стал настоящим праздником для любителей хореографии. Воскресенск представляли солистки хореографического кружка «Калейдоскоп» из рабочего поселка имени Цюрупы.

Профессиональное жюри, состоявшее из представителей разных видов искусства, высоко оценило выступление конкурсанток из Воскресенска. Яркие номера и мастерство воспитанниц руководителя кружка Леонида Гаранина впечатлили не только судей, но и пришлись по душе всем зрителям.

В результате диплом лауреата первой степени получила Олеся Хохлова, а Александра Чуркина стала лауреатом второй степени.

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