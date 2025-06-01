Восемнадцать команд юнармейцев со всей России приняли участие в Мытищинских играх

В школе № 3 имени генерал-лейтенанта Бориса Феофанова провели V открытые военно-патриотические «Мытищинские игры». Участниками состязаний стали 250 юных патриотов из разных городов Московской и Тверской областей, а также из Калуги.

Мероприятие посвятили 100-летию со дня рождения генерал-лейтенанта Бориса Феофанова и 9-летию движения «Юнармия». Организаторами игр и судьями стали юнармейцы из Мытищ.

«Мы проявили максимальную ответственность, заранее продумали и распределили все роли и задачи. Особенно хочу подчеркнуть, что роль организаторов не менее значима, чем участников. Когда становишься волонтером или помощником, атмосфера соревнований воспринимается совершенно иначе — эмоции становятся намного ярче», — отметила участница отряда «Молодая гвардия» Дарья Смыслова.

Юнармейцы прошли различные испытания: марш-бросок, преодоление полосы препятствий, управление беспилотными летательными аппаратами, тестирование «Воинские звания Вооруженных сил Российской Федерации», сборка и разборка автомата, смотр строя и песни, оказание первой помощи и другое.

Победителями игр стали ребята из подольского отряда «Витязь-Быково», а также участники из Можайска «Патриоты России». Второе место заняли команды «Варяг» из Подольска и «Отважные» из Мытищ. Почетное третье место досталось юнармейцам из мытищинского отряда «Юниоры», а также ребятам из отряда имени Степана Горобца из Тверской области и «Патриотам Подолья» из Подольска.