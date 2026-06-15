Восемь выпускников из Люберец получили 100 баллов на ЕГЭ
Восемь выпускников образовательных учреждений городского округа Люберцы получили высший балл по итогам Единого государственного экзамена. Максимальный результат школьники продемонстрировали по двум предметам — химии и литературе.
100 баллов по литературе набрали Софья Бусыгина из гимназии № 41, Арсений Гильманов и Арина Сундукова из школы радости, Виктория Подрезова из лицея № 4, а также Виктория Потапова из кадетской школы. По химии высший балл получили Милена Рахмушова из лицея № 12, Мария Порфирьева из гимназии № 56 и Никита Нестеров из гимназии № 16 «Интерес».
«Поздравляю ребят, их наставников и родителей!» — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков.
В прошлом году настолько высокие результаты на Едином государственном экзамене показали 17 выпускников из округа Люберцы.