Восемь самбистов из Истры прошли отбор на первенство Московской области

Спортсмены завоевали медали на зональных соревнованиях в Можайске. Их успех обеспечил команде право участвовать в областном турнире.

Участники соревнований выиграли награды разного уровня. Истринскую сборную возглавил Антон Булычев, завоевавший золотую медаль. «Серебряный» фонд команды пополнили Алексей Житников, Роман Аракелян, Владимир Жмурко и Кирилл Блесткин. Третьи места с уверенностью взяли Руслан Аракелян, Артем Поспелов и Мухаммад Сафаров. А Денис Параскив завершил турнир на шестой позиции, но он также внес свой вклад в общекомандный зачет.

За успехом юных самбистов из Истры стоит кропотливая работа тренерского штаба. Занимались с ребятами Алексей Годунов, Николай Пензин, Рашид Виситаев и Дарина Годунова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команду из Щелкова с победой в международном турнире по дзюдо.