Команда из Щелкова победила в международном турнире по дзюдо «Битва городов»

Воробьев поздравил команду из Щелкова с победой в международном турнире по дзюдо

Команда из Щелкова стала победителем первого международного юношеского турнира по дзюдо «Битва городов». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил представителей региона с выдающимся достижением.

Сборная Подмосковья обыграла соперников из Нальчика со счетом 13:3.

На соревнованиях регион представляли: Егор Бохонов, Хаитбек Джураев, Тимур Алиев, Илья Топтыгин, Константин Резников, Илья Бушуев, Даниял Идармачев, Артем Никулин, Абдула Сулейманов, Артур Джигкаев, Денис Кулигин, Абубакр Джураев, Алексей Топтыгин и Нико Сурманидзе.

Участниками турнира стали 24 команды из России и еще восемь из США, Франции, Словении, Южной Кореи, Монголии, Бразилии, Греции и Кубы.

«От всей души поздравляю нашу сборную, их тренеров и близких с победой!», — обратился Андрей Воробьев.

Также он пожелал подмосковным дзюдоистам дальнейших спортивных успехов и еще больше побед.