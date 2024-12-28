Восемь новых домов построят в ЖК «Белая Дача парк» в Котельниках

Жилой квартал «Белая дача парк» продолжают строить в Котельниках. Там возведут еще восемь домов общей площадью свыше 61 тысячи квадратных метров.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, два новых корпуса включат в себя восемь новых секций высотой от 13 до 25 этажей. На территории проведут благоустройство — там разместят детскую площадку, спортивную зону, места для отдыха и прогулок. Инфраструктура будет обустроена по принципу безбарьерной среды.

На территории ЖК откроют поликлинику, пять детских садов, две школы. Там проходит широкий пешеходный бульвар, где уже работает игровая зона с домом-мельницей, искусственным ручьем и развивающими объектами для детей.