Восемь коробок книг отправят в библиотеки Мариуполя из Павловского Посада

Жительница Павлово-Посадского городского округа собрала восемь коробок книг различных жанров. Их она планирует передать центру библиотечной системы в Мариуполе.

Елена обратилась в общественную приемную партии «Единая Россия». Она сообщила о том, что хочет передать восемь коробок книг в Мариуполь. Волонтеры помогли женщине загрузить и отправить посылку. Доставку книг организовали активисты «Молодой Гвардии».

«Мы невероятно гордимся нашими местными жителями, которые выступают инициаторами таких добрых дел. А мы, в свою очередь, оказываем всевозможную помощь. В мариупольский центр библиотечной системы будет доставлено свыше 100 книг от жительницы деревни Назарьево Павлово-Посадского городского округа. Благодарим Елену за неравнодушие и активное участие в жизни страны», — прокомментировала председатель местного совета сторонников партии «Единая Россия» Татьяна Черемушкина.

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