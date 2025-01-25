Восемь комиссий утвердили на заседании Общественной палаты в Подольске

В Подольске состоялось первое заседание Общественной палаты нового созыва, в нем принял участие глава округа Григорий Артамонов. На мероприятии определили комиссии по восьми направлениям работы.

По словам главы Подольска Григория Артамонова, в новый состав Общественной палаты вошли общественники, деятели культуры и образования, врачи, предприниматели и те, кому небезразличен родной округ.

«Этот важный для выражения мнения общественности и взаимодействия с властью орган приступил к работе в обновленном составе. Мы готовы к совместной работе и поддержке инициатив. Убежден, что конструктивный диалог позволит эффективно решать задачи на благо Подольска», — подчеркнул он.

Комиссии Общественной палаты разделили по следующим направлениям: образование, спорт, культура и патриотическое воспитание; строительство, архитектура, дорожное хозяйство и транспорт; волонтерство, добровольчество и вопросы специальной военной операции; здравоохранение и социальная политика; экономическое развитие, промышленность и предпринимательство; безопасность и межнациональные отношения; территориальное развитие и местное самоуправление; жилищно-коммунальное хозяйств, благоустройство, экология и природопользование.

Помимо этого, на заседании решили важные организационные моменты, обсудили регламент работы, выбрали руководителей. Председателем назначили Евгения Патрушева.