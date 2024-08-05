Восемь баскетбольных команд сразились на турнире по стритболу в Балашихе

Баскетбольные команды из трех округов сразились на соревнованиях 3×3 «Жажда турнира» в городском округе Балашиха. В них приняли участие как профессионалы, так и любители.

В Пестовском парке городского округа Балашиха встретились на соревнованиях по стритболу 3×3 «Жажда турнира» восемь команд из Балашихи, Москвы и Ногинска. Формат игры выбрали необычный, с меньшей контактностью, что очень понравилось как профессионалам, так и любителям. Организаторами встречи выступили Данила Степанов и Сергей Соколов совместно с управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи.

«Стритбол — это уличная игра. Мы выбрали такой формат, потому что он нам близок», — рассказал один из организаторов турнира Сергей Соколов.

Такие баскетбольные соревнования в Пестовском парке провели в первый раз. Их организовали, чтобы спортсмены провели время не только весело, но полезно для здоровья, с интересными конкурсами и локациями. Для гостей бесплатно работал барбер, также всем выдавали холодный чай.

Кубок забрала команда из Москвы «BFM». Со счетом 21:14 они обошли игроков из микрорайона Железнодорожный «Стритбольная академия». Замыкала тройку лидеров манда «Старперцы», которые тоже играли за микрорайон Железнодорожный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».